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    Информационную систему Е-қызмет запустят в конце 2023 года

    15 Апреля 2022, 14:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Информационная система «Е-қызмет» будет запущена в конце 2023 года. Об этом заявил заместитель председателя Агентства по делам государственной службы Берик Беркимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно Указу Президента о дебюрократизации госаппарата Агентство по делам государственной службы будет выполнять ряд задач. Во-первых – обеспечение полной цифровизации процесса отбора и приема на государственную службу на базе информационной системы «Е-қызмет», а также внедрение и широкое распространение во всех государственных органах. Только в прошлом году более 50 % претендентов, сдававших тесты для поступления на государственную службу, успешно прошли их», - отметил Берик Беркимбаев.

    По словам спикера, во многих случаях центры тестирования располагались в областных центрах.

    «Возникает ряд вопросов по поводу этапа собеседования. В прошлом году было объявлено около 28 тыс. конкурсов по отбору, в которых приняли участие более 46 тыс. граждан. А по итогам только 15 400 кандидатов были отобраны на госслужбу. Также касательно доступности. Например, житель Мангыстау, чтобы принять участие в этапе собеседования, должен проехать тысячи километров. Таким образом, кандидаты должны потратить время на дорогу, отпрашиваться с работы. Безусловно, благодаря запуску информационной системы «Е-қызмет» мы сможем решить возникающие вопросы, автоматизируем все процессы и этапы отбора на государственную службу. В этой связи работа будет завершена до конца следующего года», - пояснил замглавы Агентства по делам государственной службы.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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