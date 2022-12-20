Информационное пространство должно отвечать любым запросам общества – Тлеген Абишев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Телерадиокомплекс Президента РК ставит перед собой задачу стать ресурсом, способным продвигать вопросы повестки дня страны на глобальном уровне, при этом не отказываясь от популяризации общечеловеческих ценностей. Об этом заявил заместитель генерального директора Телерадиокомплекса Президента РК Тлеген Абишев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Телерадиокомплекс Президента - холдинг в информационном пространстве страны, объединивший несколько медиакомпаний, обладающих уникальной структурой и компетенцией. В этом году наш медиаактив пополнился несколькими крупными компаниями. В частности, в нашу структуру входят телеканал «Jibek Joly», вещающий 24 часа в сутки, телеканал «SilkWay», распространяющий информацию за пределами страны, Международное информационное агентство «Казинформ», медиаплатформа KazTube и Центр документального кино. Мы считаем, что информационное пространство должно отвечать любым запросам общества для создания единой и уникальной медиаплатформы. Поэтому мы считаем, что совместная работа в нескольких ресурсах станет важной ответственностью для нас в будущем», - сказал на форуме заместитель генерального директора Телерадиокомплекса Президента РК.

В ходе форума Тлеген Абишев подробно рассказал о проектах Телерадиокомплекса Президента РК.

«В этом году мы приложили усилия для формирования нового телеканала «Jibek Joly». Всего за 4 месяца функционирования телеканала мы выпустили информационно-аналитические, ток-шоу программы. Также мы позиционируем себя как семейный канал. За время работы нашего телеканала мы выпустили в эфир 15 новых программ, охватывающих познавательный, аналитический жанры, ток-шоу. Телеканал вещает 24 часа в сутки. Также телеканал представляет вниманию зрителей популярные картины отечественной, мировой киноиндустрии, разные телесериалы, а маленьких зрителей радует анимационными фильмами. Одним словом, зрители любого возраста могут найти на нашем канале телепродукты, отвечающие их требованиям и желаниям», - отметил Тлеген Абишев.

Заместитель генерального директора Телерадиокомплекса Президента также рассказал о работе международного телеканала «SilkWay», который распространяет информацию с помощью дубляжа зрителям из 120 стран мира на казахском, русском, английском, кыргызском, узбекском языках.

«С апреля этого года на 70% мы обновили специальный эфир, добавили новые проекты, также запущена новостная программа, которая транслируется 4 раза в день на английском языке. Телерадиокомплекс Президента способствует широкому распространению, системному функционированию лучших проектов телеканала в регионах, которые отдают приоритет внешнеполитическим интересам Казахстана. Телерадиокомплекс Президента также завершил распространение лучших проектов телеканала «SilkWay» в информационное пространство Кыргызстана. Сейчас ведутся точечные переговоры», - отметил Тлеген Абишев.

Спикер также отметил, что Международное информационное агентство «Казинформ», входящее в состав ТРК Президента РК, является крупнейшим интернет-ресурсом по объему распространения информации на медиарынке.

«Казинформ ежедневно распространяет информацию на пяти языках: казахском, русском, английском, китайском и узбекском, новости также доступны на латинской графике и төте жазу. Как активный член международных объединений, Казинформ был членом жюри конкурса «Belt and Road News Network» с участием иностранных журналистов и представителей СМИ, также принимал участие в Каспийском медиафоруме, в Центральноазиатском экспертном форуме. Таким образом, мы планируем повысить нашу активность на международном информационном рынке. С модернизацией и обновлением на информационном пространстве повышается интерес к медиаиндустрии. Поэтому, исходя из вызовов нашего времени, мы намерены стать, как подчеркивал Ахмет Байтурсынов, глазами, ушами и языком всего региона», - подчеркнул Тлеген Абишев.

В завершение спикер добавил, что ТРК Президента РК ставит перед собой задачу – стать ресурсом, способным продвигать вопросы повестки дня страны на глобальном уровне, не отказываясь от популяризации общечеловеческих ценностей.

«Мы планируем познакомить мир с Новым Казахстаном. Поэтому считаем, что об этом следует говорить открыто», - добавил Тлеген Абишев.



