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    Информационное коммюнике приняли главы МИД формата «Центральная Азия - Китай»

    27 Апреля 2023, 14:52

    СИАНЬ. КАЗИНФОРМ - Информационное коммюнике министров иностранных дел государств Центральной Азии и Китая принято по итогам IV Совещания глав МИД диалогового формата «Центральная Азия - Китай», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В четверг в городе Сиань китайской провинции Шэньси завершилась IV Совещание министров иностранных дел «Центральная Азия - Китай». Казахстанская делегация во главе с заместителем Премьер-Министра - министром иностранных дел Республики Казахстан Муратом Нуртлеу приняла участие в его работе.

    В сообщении МИД РК отмечается, что участники министерской встречи в соответствии с повесткой дня обсудили вопросы подготовки к первому Саммиту «Центральная Азия - Китай», который состоится в мае в г. Сиань, перспективы и контуры дальнейшего взаимодействия по различным направлениям между государствами-участниками данного диалогового формата, а также обменялись мнениями по актуальным международным проблемам.


    В своем выступлении глава МИД РК М. Нуртлеу отметил важность наращивания торговли, расширения номенклатуры экспортных товаров, совершенствования транспортной инфраструктуры, укрепления взаимодействия в сфере продовольственной безопасности, объединения усилий по налаживанию сотрудничества по водным вопросам, расширения культурно-гуманитарного сотрудничества и обеспечения региональной безопасности между ЦА и Китаем.


    «Казахстан придает важное значение развитию нашего регионального диалога и готов активно взаимодействовать для реализации конкретных проектов и программ, - приводит слова М. Нуртлеу сайт МИД РК. - Торгово-экономическое сотрудничество является одним из краеугольных столпов взаимовыгодного партнерства, и центрально-азиатские страны обладают достаточным потенциалом для поступательного увеличения экспорта в Китай».

    По итогам совещания было принято Информационное коммюнике министров иностранных дел государств Центральной Азии и Китая.

    Главной целью сотрудничества в рамках данного формата является совершенствование механизмов политико-дипломатического взаимодействия, укрепление сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, транспорта, здравоохранения, науки и высоких технологий, охраны окружающей среды и культуры.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Центральная Азия Внешняя политика Казахстана МИД РК Китай
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