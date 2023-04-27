Информационное коммюнике приняли главы МИД формата «Центральная Азия - Китай»

СИАНЬ. КАЗИНФОРМ - Информационное коммюнике министров иностранных дел государств Центральной Азии и Китая принято по итогам IV Совещания глав МИД диалогового формата «Центральная Азия - Китай», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В четверг в городе Сиань китайской провинции Шэньси завершилась IV Совещание министров иностранных дел «Центральная Азия - Китай». Казахстанская делегация во главе с заместителем Премьер-Министра - министром иностранных дел Республики Казахстан Муратом Нуртлеу приняла участие в его работе.

В сообщении МИД РК отмечается, что участники министерской встречи в соответствии с повесткой дня обсудили вопросы подготовки к первому Саммиту «Центральная Азия - Китай», который состоится в мае в г. Сиань, перспективы и контуры дальнейшего взаимодействия по различным направлениям между государствами-участниками данного диалогового формата, а также обменялись мнениями по актуальным международным проблемам.

В своем выступлении глава МИД РК М. Нуртлеу отметил важность наращивания торговли, расширения номенклатуры экспортных товаров, совершенствования транспортной инфраструктуры, укрепления взаимодействия в сфере продовольственной безопасности, объединения усилий по налаживанию сотрудничества по водным вопросам, расширения культурно-гуманитарного сотрудничества и обеспечения региональной безопасности между ЦА и Китаем.

«Казахстан придает важное значение развитию нашего регионального диалога и готов активно взаимодействовать для реализации конкретных проектов и программ, - приводит слова М. Нуртлеу сайт МИД РК. - Торгово-экономическое сотрудничество является одним из краеугольных столпов взаимовыгодного партнерства, и центрально-азиатские страны обладают достаточным потенциалом для поступательного увеличения экспорта в Китай».

По итогам совещания было принято Информационное коммюнике министров иностранных дел государств Центральной Азии и Китая.

Главной целью сотрудничества в рамках данного формата является совершенствование механизмов политико-дипломатического взаимодействия, укрепление сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, транспорта, здравоохранения, науки и высоких технологий, охраны окружающей среды и культуры.