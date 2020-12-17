Информационно-культурный центр Абая открылся в Риме

РИМ. КАЗИНФОРМ - В Риме в рамках празднования 175-летнего юбилея великого казахского поэта Абая Кунанбайулы в посольстве Казахстана состоялась церемония открытия «Информационно-культурного центра Абая», а также презентация сборника поэм и «Слов назидания» родоначальника казахской письменной литературы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИД РК.

Мероприятие прошло в гибридном формате при участии Национальной академической библиотеки (НАБ) РК и поддержке Министерства культуры и спорта РК.

Открытый центр представляет собой выставку произведений Абая и изданий о нем из фонда НАБ, материалы о его жизни и творчестве.

Советник посольства Асет Байсынов во вступительной речи отметил, что в XXI веке как никогда важна популяризация среди молодежи наследия великого Абая, который последовательно подчеркивал важность постоянного обретения новых знаний и наставлял молодое поколение на получение достойного образования, что станет залогом их лучшего будущего.

При содействии посольства, Национальным бюро по переводам Казахстана «Слова назидания» и поэмы Абая были переведены на итальянский язык. Это позволит итальянскому читателю ознакомиться с трудами казахского поэта и мыслителя и послужит культурному взаимообогащению народов двух стран, станет мостом, который позволит итальянской общественности глубже изучить казахскую литературу и поэзию, а также культурную и литературную жизнь Казахстана через призму трудов Абая.

«Слова назидания» - это кладезь мудрости поэта, которые он написал на склоне лет, пропустил через себя и из любви к своему народу стремился донести глубокие, сокровенные мысли, чаяния и переживания о судьбе казахского народа.

Гостями мероприятия стали почетный консул Казахстана в Республике Сан-Марино Джованни Помпони и профессор Академии Санта-Чечилия Рафаэлле Колличенза. Участниками и спикерами конференции в формате онлайн стали Академический секретарь при Академии Амброзианской библиотеки, офицер Итальянской Республики за особые заслуги в развитии дружественных отношений и сотрудничества между Италией и Казахстаном, профессор Эдоардо Канетта; профессор Свободного университета Берлина и Венецианского университета Ка-Фоскари, тюрколог Элизабетта Раганин; почетный консул Казахстана в регионе Кампания (Неаполь) Серджио Москати; почетный консул Казахстана в регионе Ломбардия (Милан) Николо Андреа Гатто; журналисты ведущих СМИ Италии, а также казахстанские студенты, которые исполнили произведения Абая.

Итальянские эксперты прочитали переведенные на итальянский язык слова назидания и поэмы Абая, выразив свое восхищение ими и отметив актуальность сказанных поэтом слов сегодня.

Казахстанскую сторону представили руководитель НАБ Умитхан Муналбаева, поэт, заместитель председателя Союза писателей Казахстана Бауыржан Жакып, исследователь института литературы и искусства им. М.О. Ауэзова Светлана Ананьева, поэт, член Союза писателей Казахстана Орынбай Жанайдаров, поэт, лауреат молодежной премии «Дарын» Бекзат Смагулов.

По завершении мероприятия профессор Академии Санта-Чечилия Рафаэлле Колличенза исполнил на фортепиано произведения для гостей мероприятия.

Казахстанские студенты и гости получили в подарок сборник поэм Абая, и выразили желание проводить культурные мероприятия и встречи в центре, открытом в честь юбилея великого поэта.

Как сообщалось, 30 мая 2019 года Глава государства подписал Указ «О праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения Абая Кунанбайулы». 21 января 2020 года в столице Казахстана состоялось празднование по случаю 175-летия Абая с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева и Елбасы Нурсултана Назарбаева.

Постановлением Правительства Республики Казахстан 10 августа было объявлено Днем Абая и внесено в календарь праздничных дней.