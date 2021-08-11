Информационная система «Колдау» способствует увеличению коррупционных рисков – Ардак Балгожин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Информационная система «Колдау» вместо исключения коррупционных рисков, наоборот, способствует их увеличению. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя департамента Агентства по противодействию коррупции по Павлодарской области Ардак Балгожин в ходе брифинга на площадке «Антикоррупционной службы» в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам А. Балгожина, департаментом проводится комплексный анализ коррупционных рисков в сфере субсидирования сельского хозяйства. Проведен ряд выездных встреч с сельхозтоваропроизводителями. Для обмена мнениями и оперативного реагирования также созданы телеграмм-канал и ватсап-чат. В ходе встреч с аграриями говорилось о дефиците кадров для сельского хозяйства, а также о несовершенстве информационной системы «Колдау». Проведено анонимное анкетирование по вопросам господдержки в сфере сельского хозяйства. Из 985 респондентов более 400 сообщили, что не являются получателями субсидий, что составляет более 47%. Результаты мониторинга будут отражены в аналитической справке.

Как сообщил А. Балгожин, по результатам анализа уже выработан ряд предложений. В частности, о необходимости кардинального пересмотра политики субсидирования путем отмены всех видов субсидирования, кроме двух – субсидирования инвестиционных вложений в основные средства производства и субсидирования процентной ставки по кредитам банков второго уровня.

«Предварительные итоги уже показали наличие проблемы коррупционных рисков, таких, как отсутствие нормативно-правового акта по определению оператора и ценообразования на удешевленное дизельное топливо для проведения весенне-осенних полевых работ. К сожалению, на данный момент в каждом регионе выбор оператора лежит на местном исполнительном органе и он определяет оператора так, как посчитает нужным. Окончательное решение по распределению квот на льготное удешевленное топливо принимает специалист управления. Это тоже коррупционный риск. Информационная система «Колдау», на которую нам указывали во время встреч с сельхозтоваропроизводителями, вместо исключения коррупционных рисков, наоборот, способствует их увеличению – в виде прямого контакта с услугодателем, когда необходимо дополнительно предоставлять подтверждающие документы. Соответственно, несовершенство информационной системы приводит к тому, что появляются, так называемые, «помогайки», которые с одного IP-адреса подают заявки нескольких различных хозяйств, не имеющих, по факту, друг к другу никакого отношения. У нас были случаи, когда специалисты управления сельского хозяйства со своего рабочего компьютера подавали заявки на субсидирование от имени сельхозтоваропроизводителей с использованием их ЭЦП, затем со своего же компьютера выдавали одобрение на эти заявки», – сообщил А. Балгожин.

И.о. руководителя департамента сообщил также, что отмечается несвоевременное утверждение проектов постановлений по субсидиям, что затрудняет получение субсидий для аграриев, и отражается на стоимости конечного продукта.