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    Информационная цивилизация открывает колоссальные возможности – Президент

    28 Сентября 2022, 13:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Новые идеи и прорывные проекты способны возникнуть только в свободном и гармоничном социуме. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании форума Digital Bridge 2022 в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Убежден, что новые идеи и прорывные проекты способны возникнуть только в свободном и гармоничном социуме. Поэтому в рамках масштабной модернизации страны мы нацелены на построение Справедливого Казахстана – государства равных возможностей для всех», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства добавил, что расцвет информационной цивилизации уже породил такой феномен, как цифровые кочевники.

    «Современные диджитал-номады активно осваивают глобальное кибер- и физическое пространство, создают новые продукты и рынки. Современная информационная цивилизация открывает колоссальные возможности для самореализации каждого человека», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

    Фото: t.me/bort_01

    Автор:

    Серик Сабеков

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