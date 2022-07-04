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    Инфоцентр для туристов откроют возле Abu Dabi Plaza в Нур-Султане

    4 Июля 2022, 16:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В следующем году возле Abu Dabi Plaza в Нур-Султане откроют туристический информационный центр. Об этом сообщил руководитель столичного управления по инвестициям и развитию предпринимательства Ержан Балтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В следующем году совместно с Министерством культуры и спорта и компанией «Kazakh Tourism» планируем открыть центральный туристический информационный центра возле Abu Dabi Plaza. Туристический информационный центр будет предоставлять полноценную информационную услугу для туристов. В центре также планируем разместить вывески, карты, информацию о туроператорах. Услуги будут предоставлены на четырех языках. Здесь туристы могут поработать на компьютере, подключиться к Интернету. Планируем открыть уголок казахской культуры, ремесленничества. То есть, туристы смогут приобрести сувениры и окунуться в культуру нашей страны», - сказал Ержан Балтаев.

    По городу курсируют двухэтажные туристические автобусы. После открытия информационного центра они будут начинать свое путешествие именно с этой локации. А сотрудники колл-центра 24 часа в сутки будут отрабатывать запросы туристов и граждан.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана Туризм
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