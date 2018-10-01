Новости
-
-
-
-
-
11:39 84
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Инфляция в Казахстане в сентябре составила 0,4%, с начала года - 3,3%
2 Октября 2018 10:04 167
Поделиться:
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Инфляция в Казахстане в сентябре 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,4%, с декабрем 2017 года - 3,3%, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.
Новости по темеИнфляционные ожидания снизились в сентябре - Данияр Акишев Уровень инфляции в РК сохраняется в пределах коридора - Миннацэкономики
В прошедшем месяце цены на продовольственные товары не изменились, на непродовольственные товары - повысились на 0,8%, платные услуги для населения подорожали на 0,4%.
С начала года, по состоянию на 1 октября этого года, цены на продовольственные товары выросли на 2,3%, на непродовольственные товары - на 4,3%, платные услуги подорожали на 3,4%.
Загрузка...
Читайте также
- Рост ВВП Казахстана в 2018 году составит 3,8%, прогнозирует Fitch
- Штрафы за зафиксированные видеокамерами нарушения ПДД можно обжаловать
- Fitch подтвердило рейтинги Казахстана на уровне «BBB», прогноз «стабильный»
- Светодиодная проекция Махатмы Ганди появится на столичной высотке
- Когда электронные паспорта здоровья будут у всех казахстанцев
- Проблемы с обеспечением лекарств объяснил глава Минздрава РК
Загрузка...