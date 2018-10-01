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Инфляция в Казахстане в сентябре составила 0,4%, с начала года - 3,3%

2 Октября 2018 10:04 167
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Инфляция в Казахстане в сентябре составила 0,4%, с начала года - 3,3%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Инфляция в Казахстане в сентябре 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,4%, с декабрем 2017 года - 3,3%, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК. 

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В прошедшем месяце цены на продовольственные товары не изменились, на непродовольственные товары - повысились на 0,8%, платные услуги для населения подорожали на 0,4%.

С начала года, по состоянию на 1 октября этого года, цены на продовольственные товары выросли на 2,3%, на непродовольственные товары - на 4,3%, платные услуги подорожали на 3,4%.

 

 

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Ключевые слова: Астана, Экономика,
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Автор:

Асхат Ахметбеков

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