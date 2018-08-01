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Инфляция в Казахстане в июле составила 0,1%, с начала года - 2,7%

1 Августа 2018 15:51 170
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Инфляция в Казахстане в июле составила 0,1%, с начала года - 2,7%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Инфляция в Казахстане в июле 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,1 процента, с декабрем 2017 года - 2,7 процента, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

В прошедшем месяце цены на продовольственные товары понизились на 0,4 процента, на непродовольственные товары - повысились на 0,4 процента, платные услуги для населения подорожали на 0,5 процента. С начала года, по состоянию на 1 августа этого года, цены на продовольственные товары выросли на 2,5 процента, на непродовольственные товары - на 3 процента, платные услуги подорожали на 2,8 процента.

 

 

 

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Ключевые слова: Статистика, Экономика,
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Автор:

Асхат Ахметбеков

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