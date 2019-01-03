Инфляция в Казахстане в 2018 году составила 5,3%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Инфляция в Казахстане в декабре 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,7%, с декабрем 2017 года - 5,3%, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

В прошедшем месяце цены на продовольственные товары повысились на 1,2%, на непродовольственные товары - на 0,5%, платные услуги для населения подорожали на 0,2%. С начала 2018 года, по состоянию на 1 января 2019 года, цены на продовольственные товары выросли на 5,1%, на непродовольственные товары - на 6,4%, платные услуги подорожали на 4,5%.

В 2018 году повышение цен было отмечено на белокочанную капусту - на 31%, сахар - на 20,9%, сычужный сыр - на 11,9%, мясо птицы - на 10,4%, консервированное молоко - на 10,3%, сливочное масло - на 10,1%, конину - на 9,6%, свежее молоко - на 7,8%, подсолнечное масло - на 7,4%, колбасные изделия - на 7,2%, кисломолочные продукты - на 7%, изделия из мяса - на 6,9%, свинину, говядину - на 6,7%, кондитерские изделия - на 6,6%.

Понижение цен зафиксировано на картофель - на 26,7%, гречневую крупу - на 21,6%, репчатый лук - на 18,4%, морковь - на 16,3%.

Прирост цен на автомобили составил 8,5%, на строительные материалы - 8,1%, на фармацевтическую продукцию, одежду, обувь и бытовые приборы - 7,8%, текстильные изделия - 7,7%, товары личного пользования - 6,8%, моющие и чистящие средства - 6,6%, канцелярские товары - 5,9%, мебель и предметы домашнего обихода - 5,4%.

Дизельное топливо подорожало на 29,6%, сжиженный газ в баллонах - на 6%, а бензин подешевел на 2,8%.

Услуги кабельного телевидения подорожали на 12,1%, здравоохранения - на 7,1%, парикмахерских и заведений личного обслуживания - на 6,1%, правовые услуги, страхование личных транспортных средств - на 6%, общественного питания - на 5,8%, услуги детских дошкольных учреждений - на 5,7%.

Проезд воздушным пассажирским транспортом подорожал на 16,4%, железнодорожным транспортом - на 12,2%, междугородним автобусом - на 7,9%, внутригородским автобусом - на 4,9%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на канализацию повысились на 3,1%, холодную воду - на 3%, газ, транспортируемый по распределительным сетям, - на 2,7%, центральное отопление, содержание жилья - на 2,6%, горячую воду - на 2,2%, электроэнергию - на 1,1%.