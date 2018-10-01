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Инфляция будет снижаться медленнее в 2019 году - Данияр Акишев

16 Октября 2018 11:00 216
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Инфляция будет снижаться медленнее в 2019 году - Данияр Акишев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Инфляция в 2019 году будет снижаться медленнее, чем рассчитывал Национальный банк. Об этом сообщил председатель главного финансового института страны Данияр Акишев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Инфляция за январь-сентябрь 2018 года составила 3,3%, что ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Годовая инфляция в сентябре снизилось до 6,1% по сравнению 7,1% на конец предыдущего года. По оценкам Нацбанка, инфляция сохранится в целевом коридоре от 5 до 7%. В 2019 году инфляция будет снижаться медленнее, чем Нацбанк оценивал ранее и формироваться около верхней границы нового целевого коридора от 4 до 6%», - сообщил председатель Нацбанка, выступая на заседании Правительства РК.

По его словам, это связано с ростом неопределенности инфляционных ожиданий, вызванными как внешними, так и внутренними факторами.

«По результатам опроса населения в сентябре количественная оценка ожидаемой в год вперед инфляции составила 6,4% по сравнению с 5,6% в июле. Инфляционные ожидания все еще неустойчивы в краткосрочном периоде, несмотря на понижательный тренд в долгосрочной перспективе. Для повышения управляемостью инфляцией необходимо уже сейчас принимать меры для ее сохранения в целевом коридоре 2019 года», - заключил Данияр Акишев.

 

 

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Ключевые слова: Нацбанк Казахстана, Экономика,
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Автор:

Дамир Байманов

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