-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11:12 332
-
11:00 106
-
-
-
10:51 215
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
08:23 229
-
-
-
07:48 288
-
-
-
Инфляция будет снижаться медленнее в 2019 году - Данияр Акишев
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Инфляция в 2019 году будет снижаться медленнее, чем рассчитывал Национальный банк. Об этом сообщил председатель главного финансового института страны Данияр Акишев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Инфляция за январь-сентябрь 2018 года составила 3,3%, что ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Годовая инфляция в сентябре снизилось до 6,1% по сравнению 7,1% на конец предыдущего года. По оценкам Нацбанка, инфляция сохранится в целевом коридоре от 5 до 7%. В 2019 году инфляция будет снижаться медленнее, чем Нацбанк оценивал ранее и формироваться около верхней границы нового целевого коридора от 4 до 6%», - сообщил председатель Нацбанка, выступая на заседании Правительства РК.
По его словам, это связано с ростом неопределенности инфляционных ожиданий, вызванными как внешними, так и внутренними факторами.
«По результатам опроса населения в сентябре количественная оценка ожидаемой в год вперед инфляции составила 6,4% по сравнению с 5,6% в июле. Инфляционные ожидания все еще неустойчивы в краткосрочном периоде, несмотря на понижательный тренд в долгосрочной перспективе. Для повышения управляемостью инфляцией необходимо уже сейчас принимать меры для ее сохранения в целевом коридоре 2019 года», - заключил Данияр Акишев.
- Депозиты в тенге выросли на 4,1% - Нацбанк РК
- Казахстан увеличил экспорт почти на 30%
- Почти на 2% выросла зарплата казахстанцев - Тимур Сулейменов
- Производство золота в Казахстане за 9 месяцев увеличилось на 12,9%
- АДГСПК Карагандинской области помогает предпринимателям
- Реалити-шоу о молодых бизнесменах запустили в Казахстане