Инфляция в Японии составила рекордные с 1981 года 4%

ТОКИО. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Базовая потребительская инфляция в Японии декабре 2022 года составила рекордные с декабря 1981 года 4%, вдвое превысив целевой показатель Банка Японии (центральный банк), добивающегося устойчивой инфляции в 2%. Об этом свидетельствует опубликованная в пятницу статистика министерства по административным делам и коммуникациям страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Ключевой показатель, отражающий рост цен в стране, не учитывает цены на скоропортящиеся продукты, поскольку они подвержены слишком сильным колебаниям. Именно по этому индексу Банк Японии устанавливает целевой показатель инфляции. Инфляция с учетом этих товаров составила те же 4%. Рекордный уровень инфляции в Японии зафиксировали на фоне мирового роста цен на энергоносители и продовольствие, а также продолжительного периода ослабления иены, которая стала укрепляться лишь в последние месяцы.

Ускорение темпов роста цен наблюдается с апреля, когда базовая инфляция превысила 2%. С тех пор темпы роста цен ускорялись на несколько десятых процентного пункта каждый месяц. В результате средний показатель за прошедший год впервые с 2014 года, когда рост цен был обусловлен повышением потребительского налога, составил 2,3%. Без учета этого периода инфляция по году выросла до максимального с 1991 года уровня.

Инфляция 10-й месяц подряд превышает целевой показатель Банка Японии, который для достижения устойчивой инфляции в 2% проводит сверхмягкую денежную политику, сохраняя учетную ставку на минусовом уровне для стимулирования рынка. Это является одной из главных причин ослабления иены, поскольку из-за разрыва в учетных ставках со странами Запада, которые поднимают ее для борьбы с чрезмерным ростом цен, инвестиции в инструменты, номинированные в доллары, становятся более выгодными.

Вместе с тем некоторое укрепление иены произошло после неожиданного решения Банка Японии в декабре расширить диапазон предельной доходности десятилетних гособлигаций с 0,25% до 0,5%. В ближайшее время эксперты допускают ее дальнейшее укрепление на фоне спекуляций о возможном прекращении сверхмягкой денежной политики. В апреле будет назначен новый глава Банка Японии, который сменит на этом посту главного сторонника сверхмягкой денежной политики Харухико Куроду.

Потребительская инфляция по-прежнему значительно ниже оптовой, которая в декабре достигла 10,2%, а в среднем в 2022 году составила 9,7%. Японские производители долгое время брали часть инфляции на себя и стремились как можно дольше не повышать цены, однако в последние месяцы наблюдается разгон и потребительской инфляции.



