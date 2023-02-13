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    Инфляция в январе составила 1,5% в Кыргызстане

    13 Февраля 2023, 17:05

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане в январе 2023 года по сравнению с декабрем прошлого года прирост потребительских цен и тарифов составил 1,5%, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный статистический комитет КР.

    В стране наблюдалось повышение цен как на продовольственные, так и непродовольственные товары. Среди продуктов питания больше всего подорожали свежие овощи (на 14,5%), картофель (на 7,8%), рис (на 3,3%), рыба (на 2,5%), молочные изделия, сыр и яйца (на 2,3%). При этом отмечалось снижение стоимости на животные жиры (на 1,7%), крупу гречневую (на 1,4%), конину (на 0,8%) и сахар (на 0,3%).

    Одновременно с пищевыми продуктами и безалкогольными напитками в стране увеличились цены на алкогольную продукцию и табачные изделия на 1,7%, непродовольственные товары - на 1,6%, тарифы на услуги, оказываемые населению - на 0,6%.

    Рост потребительских цен в январе текущего года наблюдался во всех регионах страны. При этом, самые высокие цены держались в Нарынской области, где отмечалось повышение стоимости на непродовольственные товары (на 4,0%), пищевые продукты и безалкогольные напитки (на 3,7%) и тарифов на услуги, оказываемые населению (на 3,2%). Самый дорогой алкоголь и табак, цены на которые подскочили на 2,8%, продавался в южной столице – городе Ош.

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    Кыргызстан Мировые новости
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