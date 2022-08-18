Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.2 eur/kzt 472.29

    rub/kzt 7.86 cny/kzt 68.81
Прогноз погоды
Нур-Султан+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Инфляция в Великобритании достигла нового рекорда

    18 Августа 2022 11:05

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Уровень инфляции в Великобритании вырос до нового 40-летнего максимума в 10,1% в июле из-за резкого роста цен на продукты питания и энергоносители, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ABC News.

    Управление национальной статистики сообщило в среду, что рост потребительских цен по сравнению с предыдущим годом оказался выше прогноза аналитиков в 9,8%. Рост был в значительной степени обусловлен ростом стоимости продуктов питания и основных товаров бытового назначения, включая туалетную бумагу и зубные щетки.

    Большинство экономистов считают, что худшее еще впереди. Банк Англии заявляет, что резкий рост цен на природный газ, вероятно, приведет к росту инфляции потребительских цен до 13,3% в октябре. Это подтолкнет Великобританию к рецессии, которая, как ожидается, продлится до 2023 года.

    Это давление убедило банк повысить ключевую процентную ставку на полпроцента в этом месяце, что стало самым большим из шести последовательных повышений с декабря. В настоящее время этот показатель составляет 1,75%, что является самым высоким показателем с начала мирового финансового кризиса в конце 2008 года.

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    #Великобритания #Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Умер Михаил Горбачев
    Почти 98% узбекистанцев привились первой дозой вакцины от COVID-19
    XX съезд Компартии Китая откроется 16 октября
    Назван новый симптом омикрон-штамма «кентавр»
    Популярное
    1 Военнослужащий скончался в воинской части в Караганде
    2 БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области
    3 Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
    4 Сделавшего ложное сообщение о потере ориентира в камышах нашли в Атырау
    5 Девятиклассник выдал полицейским электрошокер в Караганде
    Новости партнеров