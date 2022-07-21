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    Инфляция в Великобритании достигла 9,4%

    21 Июля 2022, 17:30

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Управление национальной статистики сообщило, что инфляция в Великобритании составила 9,4% в июне по сравнению с 9,1% в предыдущем месяце, достигнув 40-летнего максимума, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание Breitbart News.

    Наибольший вклад в инфляцию вносит стремительный рост цен на бензин и дизельное топливо: за последний год цены на топливо увеличились на 42,3%. По данным статистического управления, в июне бензин стоил 184 пенса за литр, в то время как в мае было 172,7 пенсов.

    Цены на продукты питания выросли на 9,8% за год, что было обусловлено ростом стоимости яйца, молочных продуктов, овощей и мяса.

    Новый показатель является самым высоким с 1982 года, когда инфляция достигла пика в 11%.

    Глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил во вторник, что банк рассмотрит вопрос о повышении процентных ставок на полпроцента на своем следующем заседании, чтобы помочь контролировать инфляцию. Банк повышал ставки пять раз с декабря 2021 года, причем последнее повышение на четверть пункта в июне привело к повышению ключевой ставки до 1,25%.

    Фото: breitbart.com

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    Великобритания Мировые новости
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