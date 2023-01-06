Инфляция в СКО превысила 20%

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области по итогам декабря прошлого года инфляция составила 20,6%. Такие данные приводит департамент Бюро национальной статистики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации ведомства, цены на продовольственные товары за год в регионе увеличились на 25,7%, непродовольственные – более чем на 19%, на платные услуги – на 14%.

За год цена на сахар повысилась на 55%, муку – на 44%. Крупы подорожали на 42%, булочные и мучные кондитерские изделия – на 41%, макаронные изделия – на 33%, молочные продукты – почти на 30%, безалкогольные напитки – на 23%, мясо – на 21%. Прирост цен на фрукты составил около 25%, свежие овощи - почти 17%.

Ощутимо возросла цена на моющие и чистящие средства - более 36%, бытовые приборы – 2%, материалы для обслуживания и ремонта жилых помещений – 19%, одежду и обувь – около 17%, фармацевтическую продукцию – 14%.

За этот же период арендная плата за жилье подскочила почти на 47%. Стоимость услуг общественного питания увеличилась на треть, услуги парикмахерских и заведений личного обслуживания подорожали на 26%.

Статистики отметили, что регистрация цен на 508 товаров и услуг производится по выборочной сети предприятий различных форм собственности. С января прошлого года при построении индекса потребительских цен доля продовольственных товаров составляет 40,7%, непродовольственных – 30,2%, платных услуг – 29,1%.



