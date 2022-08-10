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    • Инфляция в Норвегии достигла максимума за 34 года

    10 Августа 2022 16:02

    СТОКГОЛЬМ. КАЗИНФОРМ - Цены на товары и услуги в Норвегии за последние 12 месяцев выросли в среднем на 6,8%, что стало самым высоким показателем с 1988 года. Об этом в среду сообщило Центральное статистическое бюро королевства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    По словам представителя ведомства Эспена Кристиансена, основным фактором инфляции стало «историческое» повышение цен на продукты и безалкогольные напитки.

    С июня по июль эта группа товаров подорожала на 7,6%, что в 3,45 раза выше, чем за аналогичный период 2021 года. «Мы никогда раньше не сталкивались с таким ростом цен на продукты за один месяц», - отметил Кристиансен.


    Фото: 24.kz
    #Экономика #Мировые новости #Норвегия
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