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    Инфляция в Нидерландах составила 11,2% в апреле

    2 Мая 2022, 02:14

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Снижение инфляции может быть связано с падением цен на нефть, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на управление статистики CBL.

    «В марте 2022 года показатель роста цен в стране составлял 11,7%. В апреле инфляция понизилась на 0,5% до 11,2%, что все равно является четвертым по величине показателем в еврозоне», - сказано в сообщении управления статистики Нидерландов.

    Нидерландские СМИ отметили, что снижение инфляции может быть связано с падением цен на нефть и газ в апреле после резкого предыдущего скачка из-за ситуации в Украине.

    Цены на продукты питания в Нидерландах заметно выросли. В апреле цены подскочили на 7,2% по сравнению с 5,5% в марте.

    Ранее сообщалось, что правительство Нидерландов согласовало пакет мер по снижению воздействия роста цен на энергоносители.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Экономика Цены и тарифы Европа Мировые новости Нидерланды
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