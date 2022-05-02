Инфляция в Нидерландах составила 11,2% в апреле

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Снижение инфляции может быть связано с падением цен на нефть, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на управление статистики CBL.

«В марте 2022 года показатель роста цен в стране составлял 11,7%. В апреле инфляция понизилась на 0,5% до 11,2%, что все равно является четвертым по величине показателем в еврозоне», - сказано в сообщении управления статистики Нидерландов.

Нидерландские СМИ отметили, что снижение инфляции может быть связано с падением цен на нефть и газ в апреле после резкого предыдущего скачка из-за ситуации в Украине.

Цены на продукты питания в Нидерландах заметно выросли. В апреле цены подскочили на 7,2% по сравнению с 5,5% в марте.

Ранее сообщалось, что правительство Нидерландов согласовало пакет мер по снижению воздействия роста цен на энергоносители.