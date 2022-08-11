Инфляция в Китае показала максимальный рост за два года

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Индекс потребительских цен в июле 2022 года ускорился в Китае, показав резкий скачок за последние два года, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на опубликованные данные Государственного статистического управления КНР.

Согласно заявлению ведомства, ускорение инфляции обусловлено подорожанием продуктов питания, таких как свинина и овощи, а также влиянием сезонных факторов.

Индекс потребительских цен Китая в июле 2022 года вырос на 2,7% по сравнению с прошлым годом. В июле свинина подорожала на 20,2%, стоимость фруктов (+16,9%), овощей (+12,9%) тоже увеличилась, цены на мясо птицы, яйцо и растительное масло выросли в диапазоне от 3,4% до 7,4%.

Цены на непродовольственные товары в июле показали рост 1,9%. Цены на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ выросли на 24,6%, 26,7% и 22,4% соответственно.

Фото: operationsinc.com















