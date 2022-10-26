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    Инфляция в Казахстане в годовом выражении достигла 17,7%

    26 Октября 2022, 15:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Инфляция в годовом выражении достигла 17,7%. Об этом сообщил на пресс-конференции председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава Нацбанка отметил, что наибольший вклад продолжает вносить рост цен на продукты питания, который ускорился до 22,2%.

    В структуре продовольственной инфляции наибольший рост цен наблюдается на яйцо, растительное масло, мясо птицы, хлебобулочные изделия, крупы и молочную продукцию. При этом определенное дезинфляционное воздействие оказало сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию.

    Инфляция непродовольственных товаров в сентябре ускорилась до 17,0%. Значительно повысилась стоимость мебели, моющих и чистящих средств, товаров для ведения домашнего хозяйства, твердого топлива и обуви.

    Годовые темпы роста цен на платные услуги достигли 12,3%. Основной вклад внес рост стоимости аренды, образования, отдельных видов услуг ЖКХ.

    Устойчивость роста годовой инфляции демонстрируется в высоких показателях базовой инфляции, которая в сентябре достигла 19,7%. Это подтверждает высокие темпы роста цен по широкому кругу товаров и услуг.

    «Ускорение темпов роста потребительских цен наблюдается по всем метрикам. Так, в последние месяцы устойчиво растет сезонно-очищенная инфляция. Ее аннуализированный показатель после замедления в июле вырос до 17,7%, в августе подрос до 23,2%, ускорившись в сентябре до 26,8%», - добавил Галымжан Пирматов.

    Автор:

    Серик Сабеков

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