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    Инфляция в Казахстане имеет иностранное происхождение - Касым-Жомарт Токаев

    4 Ноября 2022, 14:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан остается приверженным принципу открытой экономики, поддерживая торговые отношения со 180 странами мира. Об этом сегодня заявил Президент Касым-Жомарт Токаев во время встречи с главами иностранных дипломатических миссий, передает МИА «Казинформ».

    «Несмотря на экономические потрясения по всему миру, наш экспорт несырьевой продукции увеличился почти на 40%. Мы намерены и далее укреплять нашу лидирующую позицию в Центральной Азии по привлечению инвестиций, - заявил Глава государства. - Только за шесть месяцев текущего года зарубежные партнеры инвестировали около 15 млрд долларов США в экономику страны, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время мы обеспокоены постоянным высоким уровнем импорта продовольствия из-за рубежа, что приводит к высокой инфляции. Эксперты справедливо признают, что инфляция в Казахстане имеет иностранное происхождение».

    Сегодня Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главами иностранных дипломатических миссий. Поприветствовав участников, Глава государства назвал встречи с дипломатическим корпусом хорошей традицией, направленной на укрепление двустороннего и многостороннего сотрудничества.
    Внешняя политика Казахстана МИД РК Президент Казахстана Инвестпроекты Экономика Инвестиции
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