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    Инфляция в Италии выросла до рекордного уровня

    16 Июля 2022, 01:38

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Годовой уровень инфляции в Италии вырос до 8 % в июне, что является самым высоким уровнем с января 1986 года, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Агентство ANSA со ссылкой на национальное статистическое агентство Италии ISTAT передает, что в июне текущего года рост цен в стране составил 8,2 %. Ранее в мае инфляция в стране была зафиксирована на уровне 6,8 %.

    Подорожание энергоносителей стало движущей силой резкого роста цен. Так, энергия в июне подорожала на 48,7 % в годовом исчислении, по сравнению с 42,6 % в мае 2022 года.

    Обработанные пищевые продукты, включая алкоголь, выросли в цене с 6,6 до 8,1 %. Необработанные пищевые продукты с 7,9 % до 9,6 %; услуги, связанные со сферой отдыха с 4,4 % до +5,0 %, и транспортные услуги от 6,0 % до +7,2 %.

    Цены на бакалейные товары и необработанные продукты питания в Италии выросли на 1,1 % в месячном исчислении и на 8,2 % в годовом исчислении (по сравнению с +6,7 % в предыдущем месяце).

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

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