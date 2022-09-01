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    Инфляция в Италии достигла нового максимума

    1 Сентября 2022, 14:19

    РИМ. КАЗИНФОРМ – Национальный институт статистики страны (ISTAT) сообщил в среду, что цены в Италии в августе были на 8,4% выше аналогичного периода прошлого года и самым высоким показателем с декабря 1985 года, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    Предварительные данные ISTAT показали, что цены в августе были на 0,8% выше, чем в июле.

    За три месяца, начиная с июня, годовой уровень инфляции в Италии составил 8%, 7,9% и 8,4% соответственно – три самых высоких месячных показателя за всю историю наблюдений с момента официального введения валюты евро в 1999 году.

    Несмотря на рост цен на энергоносители, темпы роста транспортных услуг в августе немного замедлились, увеличившись на 8,4% по сравнению с годом ранее.

    Цены на потребительские товары выросли до 11,8%, в то время как расходы на услуги выросли на 3,7%.

    Между тем, базовый уровень инфляции, который исключает цены на энергоносители, потребительские товары и продукты питания, составил 4,4%, что является самым высоким показателем с мая 1996 года.

    За первые восемь месяцев текущего года совокупный уровень инфляции вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

    Ранее сообщалось, что инфляция в Германии в августе приблизилась к 8%.

    Фото: reuters.com

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    Экономика Италия Мировые новости
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