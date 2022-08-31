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    Инфляция в Германии в августе приблизилась к 8%

    31 Августа 2022, 13:57

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - По данным Федерального статистического управления ФРГ, инфляция в Германии снова выросла в августе после небольшого снижения в июне и июле, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Уровень роста цен в текущем месяце был зафиксирован на уровне 7,9%. Налог на газ, прекращение скидок на топливо и отмена льготного проездного стоимостью в 9 евро, вероятно, приведут к росту инфляции до 10% к концу года, сказал агентству Reuters Йорг Кремер, главный экономист банка «Commerzbank».

    Немецкая пресса пишет, что рост оказался даже больше, чем ожидали экономисты. После падения с 7,9% в мае до 7,5% к июлю эксперты ожидали, что в августе показатель составит 7,8%.

    Самый большой скачок цен наблюдался в энергетическом секторе. Ситуация в Украине и санкции против России побудили Германию к принятию мер по снижению своей зависимости от российского газа перед зимой.

    В августе 2022 года энергоносители стоили в Германии на 35,6% дороже, чем в том же месяце годом ранее.

    Еще один сектор, который испытал особенно стремительный рост инфляции в Германии, - это цены на продукты питания, которые в июне составляли 12%, а в августе достигли 16,6%.

    Осенью планируется увеличить минимальную заработную плату и снизить налоги на газ, чтобы помочь жителям Германии пережить финансовый шторм.

    Экономисты также предполагают, что Европейский центральный банк, вероятно, повысит процентные ставки для борьбы с кризисом, который ощущается по всей еврозоне.

    Фото: www.dw.com

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

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