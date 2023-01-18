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    Инфляция в Германии достигла рекордного показателя в 2022 году

    18 Января 2023, 15:09

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Потребительские цены в Германии в 2022 году в среднем выросли на 7,9% по сравнению с 2021 годом, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации федерального статистического управления Германии «Destatis», месячные темпы инфляции были высокими на протяжении всего 2022 года. В сентябре прошлого года они достигли 10-процентного порога. Далее в октябре 2022 года рост цен зафиксировал наиболее высокий показатель - 10,4%.

    В статуправлении отметили, что высокий годовой уровень инфляции был обусловлен резким ростом цен на энергоносители и продукты питания после начала конфликта в Украине.

    В декабре 2022 года уровень инфляции снизился до 8,6%.

    Представители Destatis заметили, что высокие темпы инфляции, наблюдавшиеся в ФРГ в 2022 году, были частично смягчены за счет мер правительства. Это, в частности, единый проездной билет за 9 евро, скидка на топливо, снижение НДС на газ и централизованное отопление, а также единовременная оплата населению счетов за газ и отопление в декабре.

    Наиболее сильно подорожали энергоносители - на 34,7% в среднем за 2022 год, в том числе мазут (+87,0%) и природный газ (+64,8%). Стоимость электроэнергии была на 20,1% дороже, чем в 2021 году. Цены на моторное топливо выросли на 26,8%.

    Продукты питания в Германии в 2022 году выросли на 13,4% по сравнению с 2021 годом. Выше среднего уровня выросли цены на пищевые жиры и масла - 36,2%, молочные продукты и яйца стоили дороже на 19,7%.

    Цены на другие продукты питания, такие как мясо и мясные продукты повысились на 14,6%, хлеб и крупы - 13,5%.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Германия Мировые новости
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