Инфляция в еврозоне замедляется активнее, чем ожидали аналитики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Годовой уровень инфляции в еврозоне снизился в декабре второй месяц подряд до 9,2% после 10,1% в ноябре благодаря продолжающемуся снижению цен на энергоносители, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Рост потребительских цен упал ниже символической планки в 10% впервые с октября - тогда он «скакнул» до рекордных 10,6% после полутора лет непрерывного роста, сообщил Евростат в пятницу.

Замедление инфляции оказалось сильнее, чем ожидали аналитики Bloomberg и Factset, которые прогнозировали инфляцию в декабре на уровне 9,5% и 9,7% соответственно.

Вместе с тем, замедление роста цен касается только энергетического сектора (электроэнергия, газ, нефть и т. д.). Этот компонент остается одним из главных драйверов роста, но он резко упал до 25,7% после 34,9% в ноябре.

Брюссельский экономист Жолт Дарваш считает, что положительная динамика будет пока сохраняться.

«Сейчас мы наблюдаем изменение инфляционной тенденции. Я могу говорить с очень большой вероятностью, что инфляция продолжит снижаться в течение всего 2023 года. И основные причины этого: во-первых, падают цены на энергию, что снижает расходы компаний. Дешевеют многие продукты в супермаркетах, которые не видят причин и дальше поднимать цены. А во-вторых, заработная плата выросла намного меньше, чем инфляция, а это означает снижение покупательной способности население, которое будут потреблять меньше товаров и услуг», - отметил он.

Однако цены на продукты питания (включая алкоголь и табак) продолжают расти, увеличившись на 13,8% в год по сравнению с 13,6% в предыдущем месяце.

Ситуация с ценами на промышленные товары также далека от оптимальной – рост на 6,4% (+0,3 пункта к ноябрю), как и на услуги – на 4,4% (+0,2 пункта).

Среди 19 стран еврозоны (Хорватия стала 20-й страной, присоединившейся к единой валюте в январе) самый низкий уровень инфляции в декабре был зафиксирован в Испании — 5,6 %, далее идут Люксембург (6,2 %) и Франция​​ (6,7 %).

Высокие темпы роста сохраняются в Германии (9,6%) и Италии (12,3%).

Согласно данным Евростата, самые высокие показатели были в странах Балтии, Латвии (20,7%), Литве (20%) и Эстонии (17,5%).



