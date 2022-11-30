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    Инфляция в еврозоне замедлилась впервые с июня 2021 года

    30 Ноября 2022, 21:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Стремительный рост инфляции в еврозоне немного снизился, но остается на уровне, близком к рекордному, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    В годовом исчислении по итогу ноября инфляция замедлилась с 10,6 % до 10 %. Это первое снижение с июня 2021 года. Таковы предварительные данные европейского статистического агентства Евростат.

    В то время как рост цен на энергоресурсы в ноябре уменьшился, цены на потребительские товары продолжили повышаться. Продукты питания, алкоголь и табак подорожали на 13,6 %.

    Инфляция в еврозоне подскочила из-за ситуации вокруг России и Украины, что вызвало стремительный рост цен на нефть и газ.

    Особенно сильно европейские экономики пострадали из-за зависимости многих стран от российских энергоресурсов.

    Москва в ответ на западные санкции сократила объем поставок нефти и газа по своим трубопроводам до минимума.


    Фото: ru.euronews.com
    Экономика Европа Мировые новости
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