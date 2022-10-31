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    Инфляция в еврозоне впервые превысила 10%

    31 Октября 2022, 22:41

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Инфляция в еврозоне, очевидно, впервые превысила 10-процентный порог и достигла в октябре нового рекордного уровня в 10,7%. Ожидается, что такую цифру подтвердит позже в ноябре Евростат, официальное статистическое агентство ЕС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    Больше всего выросла цена на энергию - на 41,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В то же время продукты питания, алкоголь и табак подорожали на 13,1% в годовом исчислении.

    В сентябре инфляция составила 9,9%. Наиболее пострадали страны Балтии, где годовая инфляция остается выше отметки 20%. Лидирует Эстония - 22,4%.

    Франция сохранила свою позицию наименее пострадавшей страны, хотя годовая инфляция за октябрь составила там 7,1%. Италия, чей годовой показатель прогнозируется на уровне 12,8%, в то же время зафиксировала самый высокий месячный прирост с 4-процентным скачком.

    Задача Европейского центрального банка - удерживать инфляцию в еврозоне на уровне около 2%. В попытке ограничить рост цен, он вывел летом процентную ставку из отрицательной территории, где она находилась более десяти лет.

    На прошлой неделе ЕЦБ объявил о третьем масштабном повышении процентных ставок.

    Центральные банки используют свои процентные ставки, чтобы сделать деньги более дорогими или менее дорогими. Это, в свою очередь, увеличивает либо ограничивает расходы, поскольку они напрямую влияют на ставки, которые коммерческие банки предлагают домашним хозяйствам и предприятиям.

    Европейский центральный банк предсказал, что в ближайшие месяцы следует ожидать других подобных повышений, поскольку «инфляция остаётся слишком высокой, превышая целевой уровень 2%».

    Глава ЕЦБ Кристин Лагард также предупредила, что экономическая активность в еврозоне, вероятно, «значительно замедлилась в третьем квартале года. Мы ожидаем дальнейшего ослабления в оставшуюся часть этого года и в начале следующего года».

    Её прогноз прозвучал всего через день после того, как директор-распорядитель Международного валютного фонда сделала мрачный прогноз о том, что в ближайшие месяцы половина стран еврозоны может впасть в рецессию. Рецессия обычно определяется как два последовательных квартала отрицательного роста ВВП.

    «Дам вам представление о том, насколько значителен удар по Европе: наши прогнозы до пандемии и наши текущие прогнозы различаются на полтриллиона евро, - сказала Кристалина Георгиева Euronews. - То есть потери для европейского народа весьма и весьма драматичны».

    В своем последнем прогнозе МВФ оценил рост еврозоны на 3,1% в 2022 году и всего на 0,5% в 2023. Подсчитано, что в следующем году в Германии и Италии темпы роста составят -0,3% и -0,2% соответственно.

    Это связано с тем, что Европа особенно страдает от роста цен на энергоносители, пояснила Георгиева.

    По словам главы Международного энергетического агентства Фатиха Бироля, Европа должна пережить предстоящую зиму лишь с некоторыми «экономическими и социальными ушибами» и без серьёзных повреждений - если она «не будет слишком долгой и слишком холодной, и если не будет больших сюрпризов».

    Фото: AP Photo
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