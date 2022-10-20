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    Инфляция в Европе продолжает обновлять рекорды

    20 Октября 2022, 08:30

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Инфляция в Европе продолжает расти стремительными темпами. В сентябре она в очередной раз обновила рекорды, составив почти 10% в еврозоне и почти 11% — в среднем по Евросоюзу. По цифровым показателям Европа уже находится в рецессии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    Миллионы европейцев ощущают последствия на своих карманах, им приходится отказывать себе в простых вещах, экономить на некоторых продуктах питания, отменять контракт на интернет, искать более дешёвую съёмную квартиру и т.д.

    Во Франции уже проходят массовые забастовки из-за высокой инфляции, но по данным Евростата, там ситуация ещё терпимая, цены выросли «всего» на 6,4%. Самые же высокие темпы — в странах Балтии, от 22 до 24% в годовом выражении.

    Причины всё те же: рост цен на энергоносители, который «тянет» за собой удорожание и других товаров и услуг. Наиболее серьёзно происходящее влияет на продукты питания, алкоголь и табак.

    Инфляция в зоне евро растёт в пять раз быстрее целевых показателей Евроцентробанка. Аналитики уверены, что в конце месяца регулятор объявит о новом увеличении всех ключевых ставок.


    Фото: dw.com

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Евросоюз Европа Мировые новости Инфляция
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