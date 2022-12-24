Инфляция в Бельгии немного снизилась в декабре до 10,4%

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Данные о незначительном снижении инфляции до 10,4% в Бельгии обнародовали местные СМИ, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Темпы роста цен немного снизились в декабре. Показатели инфляции в Бельгии последнего календарного месяца 2022 года на 0,2% ниже цифр ноября, когда темп удорожания составлял 10,6%.

В очередной раз давление на европейскую экономику оказывает растущая стоимость энергии. За прошедший год цена на электроэнергию в Бельгии выросла на 35,5%. При этом газ стал дороже на 73,1%, чем год назад. Также резко подорожали продукты питания и напитки (в том числе алкогольные).

По сравнению с декабрем 2021 года продукты питания и напитки подорожали на 14,5%. Цены на растительное масло, рыбу, молочные продукты, хлеб и, в частности, зерновые продукты также резко выросли за последние месяцы.

Так, по данным местной прессы, кулинарный жир на прилавках бельгийских магазинов сейчас на 29% дороже, чем год назад, а хлеб и зерновые продукты дороже на 15,9%. Мясо на 12,9% дороже, чем год назад. Среди других продуктов, цены на которые в прошлом году резко выросли, отмечены молочные продукты, авиабилеты, топливо и овощи.

В то же время высокая инфляция означает, что многие работники частного сектора смогут рассчитывать на повышение заработных плат в январе 2023 года. Это касается работников тех секторов экономики, где заработная плата имеет одно индексированное повышение в год, чтобы не отставать от инфляции.

Одним из таких секторов является индустрия гостеприимства и многие так называемые «белые воротнички», которые подпадают под условия оплаты труда и условия, согласованные Вспомогательным объединенным комитетом работников умственного труда (Объединенный комитет 200). В следующем месяце их заработная плата увеличится на 11,1%. Это в три раза больше, чем в январе 2022 года.

Фото: brusselstimes.com

