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    Инфляция в Аргентине бьет все мыслимые и немыслимые рекорды

    15 Марта 2023, 14:15

    БУЭНОС-АЙРЕС. КАЗИНФОРМ - Уровень инфляции в Аргентине превысил 100% впервые после окончания гиперинфляции в начале 90-х годов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    По данным статистического агентства страны, в феврале инфляция достигла 102,5%, а это означает, что цены на многие потребительские товары выросли более чем вдвое с 2022 года.

    Аргентина уже много лет испытывает экономические трудности, и большая часть населения в настоящее время живет за чертой бедности.

    Правительство страны пытается остановить рост цен, ограничивая цены на продукты питания и другие продукты. Но, к сожалению, в последнее время наблюдается резкий рост в секторах продуктов питания и напитков: например, в феврале цены выросли на 9,8% по сравнению с январем.

    Аргентинские СМИ уже заявили, что увеличение может быть частично обусловлено резким ростом цен на мясо, которые за месяц выросли почти на 20%. Неблагоприятные погодные условия, затяжная жара и засуха серьезно повлияли на домашний скот и урожай, сообщает местное новостное издание Ambito.

    Хотя адский рост инфляции выше 100% поразителен, последствия стремительного роста инфляции уже давно ощущаются в Аргентине.

    В сентябре прошлого года на улицах страны были организованы протесты. Их участники требовали от правительства мер, противодействующих росту стоимости жизни, а в феврале центральный банк Аргентины заявил, что в ответ на скачок потребительского спроса будет выпущена новая банкнота номиналом 2 000 песо (примерно 9,9 долларов США)

    Прошлым летом три министра экономики сменили друг друга в течение четырех недель на фоне усугубления экономического кризиса в стране. Президент Альберто Фернандес и его заместитель Кристина Фернандес де Киршнер не могут достичь согласия по поводу того, как решать экономические проблемы Аргентины.

    В декабре Международный валютный фонд (МВФ) утвердил еще 6 миллиардов долларов США в качестве экономической помощи для Аргентины. Это была последняя выплата стране в рамках 30-месячной программы. Общая сумма выплаты достигла 44 миллиардов долларов США.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Экономика Южная Америка Мировые новости Инфляция
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