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    Инфляция на уровне 13-15 % прогнозируется к концу 2022 года

    16 Июня 2022, 10:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка страны Галымжан Пирматов поделился прогнозом по инфляции на конец 2022 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На конец 2022 года прогнозируется инфляция на уровне 13-15 %. Прогноз сформирован с учетом реализации комплекса мер Правительства по контролю и снижению уровня инфляции», - сказал Галымжан Пирматов на пленарном заседании Сената.

    Он также сообщил о принимаемых Нацбанком мерах по сдерживанию инфляции.

    «Совместно с Правительством анонсирована Программа защиты тенговых вкладов, предусматривающая начисление компенсации (премии) по депозитам физических лиц в тенге за счет средств бюджета. В условиях нарастающего внешнего инфляционного давления, продолжающейся стимулирующей фискальной политики, устойчивого внутреннего и внешнего спроса, роста инфляционных ожиданий 25 апреля т.г. базовая ставка была повышена до 14 %», - напомнил глава Нацбанка.

    Также, по его словам, Национальным банком принимались меры по ограничению резких колебаний обменного курса и его последующего переноса на инфляцию.

    В результате обменный курс после резких колебаний вернулся к уровням конца прошлого года.

    «В результате слаженных действий купировались риски роста долларизации, а финансовая система устойчиво абсорбировала внешние шоки. Для усиления антиинфляционной политики Правительством совместно с местными исполнительными органами реализуется актуализированный «Комплекс мер по контролю и снижению уровня инфляции (на 2022-2024 годы)». С учетом текущего баланса рисков инфляции в краткосрочной и среднесрочной перспективе, а также обновленных прогнозов Национальный банк 6 июня т.г. принял решение сохранить базовую ставку на уровне 14,0 %», - добавил Г. Пирматов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Нацбанк Казахстана Сенат Экономика
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