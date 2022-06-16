Инфляция на уровне 13-15 % прогнозируется к концу 2022 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка страны Галымжан Пирматов поделился прогнозом по инфляции на конец 2022 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На конец 2022 года прогнозируется инфляция на уровне 13-15 %. Прогноз сформирован с учетом реализации комплекса мер Правительства по контролю и снижению уровня инфляции», - сказал Галымжан Пирматов на пленарном заседании Сената.

Он также сообщил о принимаемых Нацбанком мерах по сдерживанию инфляции.

«Совместно с Правительством анонсирована Программа защиты тенговых вкладов, предусматривающая начисление компенсации (премии) по депозитам физических лиц в тенге за счет средств бюджета. В условиях нарастающего внешнего инфляционного давления, продолжающейся стимулирующей фискальной политики, устойчивого внутреннего и внешнего спроса, роста инфляционных ожиданий 25 апреля т.г. базовая ставка была повышена до 14 %», - напомнил глава Нацбанка.

Также, по его словам, Национальным банком принимались меры по ограничению резких колебаний обменного курса и его последующего переноса на инфляцию.

В результате обменный курс после резких колебаний вернулся к уровням конца прошлого года.

«В результате слаженных действий купировались риски роста долларизации, а финансовая система устойчиво абсорбировала внешние шоки. Для усиления антиинфляционной политики Правительством совместно с местными исполнительными органами реализуется актуализированный «Комплекс мер по контролю и снижению уровня инфляции (на 2022-2024 годы)». С учетом текущего баланса рисков инфляции в краткосрочной и среднесрочной перспективе, а также обновленных прогнозов Национальный банк 6 июня т.г. принял решение сохранить базовую ставку на уровне 14,0 %», - добавил Г. Пирматов.