Инфляция к концу года превысит ранний прогноз - Нацбанк РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Национального банка РК Акылжан Баймагамбетов сообщил, что к концу 2022 года инфляция превысит прогноз 16-18% с учетом высоких фактических данных за сентябрь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам сентября текущего года инфляция в Казахстане достигла 17,7%. Наибольший вклад продолжает вносить рост цен на продукты питания, который в годовом выражении достиг 22,2% на фоне дисбалансов на внутренних и мировых рынках», - сообщил Акылжан Баймагамбетов на заседании в Сенате.

По данным зампредседателя Нацбанка, непродовольственная инфляция ускорилась до 17% из-за продолжающегося удорожания импортных товаров и поддерживаемого спросом на них. Инфляция платных услуг достигла 12,3% на фоне роста цен на аренду жилья, на услуги в области культуры и развлечений, а также регулируемые услуги.

«К концу 2022 года инфляция превысит наш последний прогноз 16-18% с учетом высоких фактических данных за сентябрь из-за шока, в том числе связанного с притоком граждан из РФ на фоне частичной мобилизации. В 2023 году инфляция постепенно замедлится до 7,5-9,5% на фоне высокой базы инфляции текущего года, реализуемой денежно-кредитной политики. Сдерживающее влияние на инфляцию также будут оказывать замедление роста продовольственных цен в мире, замедление инфляции в РФ», - заявил А. Баймагамбетов.

Для сдерживания инфляции Национальный банк проводит дезинфляционную денежно-кредитную политику.

«С июля текущего года базовая ставка была повышена с 14,0% до 14,5%, и сохранена на этом уровне в сентябре текущего года с учетом складывающейся экономической ситуации, баланса рисков. Устойчивость высоких инфляционных процессов на фоне фискального стимулирования и сохраняемого спроса в экономике, в том числе с учетом новых внешних шоков, поддерживающих высокие инфляционные ожидания, требуют дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики», - пояснил Акылжан Баймагамбетов.



