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    Инфляция к концу года будет в 2 раза ниже, чем в 2022 году - Алихан Смаилов

    31 Августа 2023, 13:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Инфляция постепенно снижается, и к концу года она будет в два раза ниже, чем в предыдущем году. Об этом заявил в ходе расширенного собрания фракции партии «AMANAT» Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Правительства РК.

    «Несмотря на последствия пандемии и сложные геополитические условия, благодаря принятым мерам экономика страны демонстрирует уверенный рост. В частности, рост экономики по итогам 7 месяцев т.г. составил 4,8%. Положительная динамика отмечается во всех основных отраслях», - сказал Премьер-Министр РК.

    Как отметил глава Правительства, ВВП на душу населения вырос до 13,3 тыс. долларов в т.г. В этом году внешнеторговый оборот увеличился до 140 млрд долларов. Сейчас международные резервы страны составляют почти 95 млрд долларов.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Экономика Политические партии Алихан Смаилов AMANAT Инфляция
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