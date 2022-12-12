Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.17 eur/kzt 495.5

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 67.74
Прогноз погоды
Астана-12-14℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Инфляция достигла исторических максимумов за последние 14 лет - Президент Казахстана

    12 Декабря 2022, 10:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За 11 месяцев текущего года рост экономики Казахстана замедлился с 4,6% до 2,7%. Об этом заявил Глава государства на расширенном заседании Правительства, передает МИА «Казинформ».

    «Сегодня мы обсудим предварительные итоги социально-экономического развития страны за 2022 год и определим основные задачи на предстоящий период. Накопилось немало актуальных вопросов. За 11 месяцев текущего года рост экономики замедлился с 4,6% до 2,7%. Инфляция достигла исторических максимумов за последние 14 лет, составив 19,6%. Конечно, подобная ситуация самым негативным образом влияет на уровень жизни и доходов населения», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Ранее сообщалось, что в расширенном заседании Правительства принимают участие Премьер-Министр РК, Государственный советник, руководство Администрации Президента, члены Правительства, акимы областей, Астаны, Алматы и Шымкента, руководители центральных государственных органов и национальных компаний.
    Президент Казахстана Правительство РК Экономика Расширенное заседание Правительства РК 12.12.22.
    Новости по теме
    Новости по теме
    Около 7 тысяч требований к бизнесу отменят в Казахстане
    Более 900 млрд тенге дополнительно поступило в бюджет - Премьер-Министр РК
    19 зарубежных компаний релоцировались в Казахстан
    Правительство начало реализацию Предвыборной программы Президента  - Алихан Смаилов
    Популярное
    1 Кадровые назначения в Казахстане за неделю
    2 Тонну огурцов в день собирает предприниматель из Карагандинской области
    3 Штормовое предупреждение объявлено в шести областях Казахстана
    4 Тяжеловес из Казахстана нокаутом в первом раунде дебютировал в профи
    5 Лжепродавцы айфонов активизировались в Петропавловске
    Новости партнеров