Инфляционные процессы были основным вызовом - Премьер-Министр РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Итоги работы Правительства в 2022 году озвучил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается прошлого года, то действительно, год был сложным во всех смыслах - это и январские события, это и обострение геополитической ситуации в мире, волатильность, которую мы видели на сырьевых, фондовых рынках, проблемы с продовольствием, с ростом цен. Естественно, это прямым образом сказывалось и на нашей экономике. Вместе с тем, мы по итогам года сумели обеспечить положительный экономический рост. Рост нашей экономики по итогам прошлого года составил в реальном выражении 3,1%. Мы получили достаточно высокий рост в строительстве, сельском хозяйстве - свыше 9%, в торговле - 5%, в обрабатывающей промышленности - 3,4%», - заявил Алихан Смаилов, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

По словам Премьер-Министра, инвестиции в основной капитал выросли на 7,8%, а приток прямых иностранных инвестиций по итогам 9 месяцев увеличился на 18%.

«Вместе с тем, основным вызовом были инфляционные процессы. Эти проблемы инфляционные имеют место не только в Казахстане, в других развивающихся странах, но и в развитых странах», - проинформировал он.

Алихан Смаилов на примере отметил, что в Германии продовольственная инфляция составила по итогам прошлого года свыше 20%, а продовольственная инфляция в США - свыше 10%, такая же ситуация наблюдается и в странах Европейского Союза.

«Мы не сидели сложа руки, принимали оперативные меры для того чтобы смягчить инфляционные процессы. В первую очередь, мы увеличили объемы оборотного финансирования наших производителей до 100 млрд тенге. Во всех регионах работают комиссии по анализу цепочек ценообразования с тем, чтобы минимизировать влияние непродуктивных посредников, усилили контроль за 15% торговой маржой на социально значимые продукты питания, установленные законом. Все это позволило несколько нам смягчить инфляционные процессы. На этот год мы таргетируем инфляцию в два раза ниже, чем в прошлом году. Таргетируем, чтобы вписаться в коридор 9,5%», - заявил Премьер-Министр.

Из положительных результатов прошлого года Премьер-Министр отметил развитие предпринимательства.

«Мы большую работу проводили по решению проблемных вопросов в течение всего года. Порядка 200 проблемных вопросы мы в стенах Правительства рассматривали. Большая часть получила положительное решение. По результатам прошлого года доля малого и среднего бизнеса в ВВП выросла до 35,7%. Число субъектов предпринимательства увеличилось на 20% - по итогам прошлого года до 1,7 млн субъектов. Занятость в сфере малого и среднего бизнеса выросла на 9,3% - до 3,7 млн человек», - подчеркнул глава Кабмина.



