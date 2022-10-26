Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 451.82 eur/kzt 490.04

    rub/kzt 5.39 cny/kzt 63.15
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Инфляционные ожидания населения продолжают ускоряться – Нацбанк РК

    26 Октября 2022, 15:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов заявил на пресс-конференции, что инфляционные ожидания населения продолжают ускоряться, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Медианная оценка ожидаемой на год вперед инфляции в сентябре текущего года составила 16,9%. Ожидания будущего роста цен со стороны населения в основном обусловлены изменением цен на продукты питания, внешними событиями и изменением обменного курса», - сказал Галымжан Пирматов.

    Рост инфляционных ожиданий происходит на фоне миграционного шока, имеющего краткосрочную природу. Это создало риски вторичных эффектов ввиду прямого влияния на инфляционные ожидания.

    В сентябре 2022 года наблюдается существенный рост ожидаемой профессиональными макроэкономистами инфляции до 18,5% в 2022 году и 11% в 2023 году (с 15,1% и 8,8%, соответственно, по итогам предыдущего опроса в августе 2022 года).

    Ранее сообщалось, что инфляция в годовом выражении достигла в Казахстане 17,7%.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Нацбанк Казахстана Экономика Тенге Финансы Инфляция
    Новости по теме
    Новости по теме
    Замедление инфляции ожидается в Казахстане
    Рост экономической активности отмечают в Казахстане
    Глава Нацбанка прокомментировал ситуацию с курсом тенге
    Глава Нацбанка РК объяснил решение о сохранении базовой ставки
    Популярное
    1 Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
    2 Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
    3 Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
    4 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    5 Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь