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    Инфляционные ожидания населения продолжают оставаться на повышенном уровне - Нацбанк

    11 Января 2023, 10:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Меры денежно-кредитной политики будут способствовать снижению инфляции и ее дальнейшей стабилизации. Об этом заявил председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Инфляционные ожидания населения продолжают оставаться на повышенном уровне. В декабре 2022 года медианные оценки ожидаемой населением инфляции выросли до 21,3%», - сообщил Галымжан Пирматов на заседании Правительства.

    По его словам, на фоне неопределенности геополитической обстановки, сохраняющихся высоких цен на продовольствие, а также высоких инфляционных ожиданий населения 5 декабря 2022 года Национальный банк повысил базовую ставку до 16,75%.

    «Меры денежно-кредитной политики, принятые в 2022 году, будут способствовать снижению инфляции и ее дальнейшей стабилизации в среднесрочной перспективе», - считает Г. Пирматов.

    Ранее сообщалось, что в годовом выражении инфляция достигла 20,3%. Наибольший вклад продолжил вносить рост цен на продукты питания, который в годовом выражении достиг 25,3%.


    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Нацбанк Казахстана Экономика Инфляция
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