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    Инфекционные стационары начали закрывать в ЗКО

    24 Сентября 2021, 18:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Западно-Казахстанской области Айдар Нуралиев рассказал о загруженности инфекционных коек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В области, как отметил заместитель акима, функционируют 19 инфекционных стационаров с загруженностью коек 32 %. Из них 6 стационаров - в городе, 13 стационаров - в районах. По реанимационным койкам загруженность составляет 38%.

    «В резерве держим 754 инфекционных койко-мест. Отмечу, что благодаря снижению количества заболевших, мы закрыли инфекционный стационар в Каратобинском районе и инфекционный стационар на базе городской многопрофильной больницы, которая сейчас работает в штатном режиме», - сказал на брифинге в СЦК заместитель акима области Айдар Нуралиев.

    По данным акимата, на 24 сентября на амбулаторном уровне находится 1 151 пациент.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Западно-Казахстанская область Здравоохранение Коронавирус в РК
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