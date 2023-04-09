Индустриальные зоны проверят в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В целях решения проблемных вопросов индустриальных зон в Туркестанской области создается специальная рабочая группа. На еженедельном аппаратном заседании под председательством акима Туркестанской области Дархана Сатыбалды доложили о проделанной работе по индустриальным зонам региона. Отметив замедление работ со стороны исполнительных органов, аким области раскритиковал акимов, которые не работали систематически над реализацией инвестиционных проектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

По словам исполняющего обязанности руководителя управления предпринимательства и промышленности Туркестанской области Каната Шонбасова, в области имеются девять индустриальных зон общей площадью 538 га. Они расположены в городах Туркестане и Кентау, Созакском, Казыгуртском, Мактааральском, Шардаринском, Байдибекском и Тюлькубасском районах. Индустриальная зона «Turkistan» создана в 2019 году.

На заседании были озвучены проблемные вопросы. К примеру, ряд производственных площадок в регионе простаивает. На территории некоторых не полностью подготовлена необходимая инфраструктура. В частности, не закончено строительство дорог, до сих пор продолжаются работы по водоснабжению, обеспечению канализацией и газоснабжению. Линии связи проведены не полностью. Также имеют место факты краж или разрушения ограды. Объекты требуют ремонта.

- Так как безопасность некоторых индустриальных зон не обеспечена, то причинен значительный ущерб. Оборудование инфраструктуры похищено, работы приостановлены. Все эти недостатки должны быть устранены. Составьте план и предложите новые проекты. Поручаю создать специальную рабочую группу для решения проблем в индустриальных зонах. Начинайте работу. Областные управления должны провести координацию между управляющими компаниями и акимами районов и городов, - сказал аким области.

В индустриальной зоне «Turkistan» по итогам прошлого года реализовано 44 инвестиционных проекта общей стоимостью 34,1 млрд тенге, создано порядка 2,5 тысяч рабочих мест. Проекты реализуются в металлургической, пищевой, легкой промышленности, машиностроении, строительной индустрии. В этом году планируется реализовать 13 инвестпроектов на 5,8 млрд тенге с созданием 375 рабочих мест.

- В целях улучшения инвестиционного климата в регионе ведется работа по строительству производственных зданий. При поддержке Министерства индустрии и инфраструктурного развития планируется льготное однопроцентное финансирование развития производственной сферы. Со стороны области была направлена заявка через СПК на 5,4 миллиарда тенге. Однако порядок финансирования будет утвержден только в мае. Строительные работы начнутся в случае финансирования со стороны СПК, - сказал руководитель управления.

На территории индустриальной зоны «Turkistan» планируется строительство промышленных зданий общей площадью 5,6 га. Также вдоль предусматривается создание 40 промышленных зданий: вдоль трассы аэропорта города Туркестана общей площадью 30 га и на территории промышленного парка площадью 2376 квадратных метров.



