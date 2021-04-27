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    Индонезийская пресса: Казахстан начинает распространение собственной вакцины против COVID-19

    27 Апреля 2021, 13:58

    НУР СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – «Казахстан начал поставки собственной вакцины против COVID-19, QazVac. Министр здравоохранения Алексей Цой получил первую дозу вакцины в поликлинике Нур-Султана в понедельник (26 апреля)», пишет индонезийское издание REPUBLIKA.CO.ID. МИА «Казинформ» предлагает перевод публикации.

    Вакцина вводится двумя дозами с интервалом 21 день. Цой сказал, что он счастлив, потому что, наконец, его страна начала вакцинировать людей по всей стране.

    По его словам, первая фаза вакцины QazVac, а именно 50 000 доз, отправлена ​​в различные города и регионы. Казахстан в настоящее время ведет переговоры с рядом производственных предприятий об увеличении мощностей по производству вакцин.

    Казахстан - одна из пяти стран мира, разработавших собственную вакцину против COVID-19. Вакцина QazVac, разработанная Научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности Казахстана, может храниться при температуре от 2 до 8 градусов Цельсия (35-46 градусов по Фаренгейту).

    Автор:

    Ринат Дусумов

    СМИ Здравоохранение Индонезия Коронавирус в РК Вакцинация QazCovid-in QazVaс
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