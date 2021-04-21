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    Индонезийская подлодка перестала выходить на связь у берегов Бали

    21 Апреля 2021, 19:04

    ДЖАКАРТА. КАЗИНФОРМ – Военно-морской флот Индонезии ищет подводную лодку с 53 человеками на борту, которая перестала выходить на связь в ходе учений. Индонезия уже обратилась к Австралии и Сингапуру за помощью в поисках подлодки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

    Представитель военно-морского флота Индонезии сообщил, что подводная лодка KRI Nanggala-402 проводила торпедные учения в водах к северу от острова Бали, но так и не представила результаты учений.

    Источник подтвердил, что Индонезия запросила помощь в поисках подводной лодки и пропавших без вести членов экипажа у Австралии и Сингапура. По его словам, связь с судном была потеряна сегодня в 4:30 утра.

    Дополнительная информация о ходе поисков будет озвучена на брифинге для СМИ в четверг на Бали.

    Согласно веб-сайту секретариата кабинета министров Индонезии, подлодка KRI Nanggala-402 была построена в Германии в 1978 году и проходила двухлетний ремонт в Южной Корее, который был завершен в 2012 году.

    В прошлом Индонезия использовала флот из 12 подводных лодок, закупленных у Советского Союза для патрулирования вод обширного архипелага. Но сейчас осталось всего пять подлодок, включая две немецкие подводные лодки Type 209 и три новых южнокорейских судна.

    Индонезия стремится модернизировать свои оборонные возможности, но часть ее оборудования, которое все еще находится в эксплуатации, устарела, и в последние годы происходили аварии, приводившие к гибели людей.

    В 2016 году во время учений транспортный самолет ВВС Индонезии врезался в гору в отдаленном районе Папуа, в результате чего погибли все 13 человек на борту.

    В 2015 году индонезийский военно-транспортный самолет врезался в жилой район через две минуты после взлета, в результате чего погибло более 100 человек.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Происшествия Индонезия
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