Индонезия примет только безналичную иностранную помощь после цунами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - После разрушительного землетрясения и цунами, произошедших в Центральном Сулавеси, Правительство Республики Индонезия примет помощь от других государств только в виде поставок гуманитарной помощи, проведения экспертиз и оборудования, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Thejakartapost.com.

МИД Индонезии проинформировало дипломатических представителей зарубежных стран, предложивших помощь после разрушительного землетрясения и цунами в Центральном Сулавеси, что правительство примет помощь только в виде поставок гуманитарной помощи, проведения экспертиз и оборудования, пишет инонезийское издание.

В минувший понедельник представители дипломатических миссий и международных организаций из 20 стран встретились с заместителем министра иностранных дел Абдиррахманом Мохаммадом Фаши, который сообщил о том, что государство в связи с прошедшим бедствием в районе Сулавеси, определило приоритеты для иностранной помощи.

«По крайней мере, есть три формы помощи - поставки гуманитарной помощи, проведение экспертиз и оборудование. Если они (другие государства - прим.ред.) хотят оказать помощь, они могут сообщить нам то, что готовы предложить», - рассказал заместитель министра иностранных дел Индонезии Абдиррахман Мохаммад Фаши журналистам по завершении встречи.

Во внешнеполитическом ведомстве страны уточнили, что денежные пожертвования будут направлены в индонезийское общество Красного полумесяца.

Напомним, 28 сентября 2018 года в провинции Центральный Сулавеси произошло 2 землетрясения, одно из них - магнитудой 7,4 балла. Вслед за землетрясением цунами высотой до двух метров обрушилось на город Палу, являющийся административным центром провинции Центральный Сулавеси.

«По предварительным данным, среди погибших и пострадавших граждан Казахстана не имеется», - сообщили в МИД РК.

Глава государства Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования Президенту Индонезии Джоко Видодо.

Автор: Камила Амирова