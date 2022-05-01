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    Индийскому этнокультурному объединению в Мангистауской области исполнился год

    1 Мая 2022, 13:52

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Около ста индийских граждан проживают в Мангистауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Год назад в регионе впервые открылось Индийское этнокультурное объединение, которое принимает активное участие в масштабных конференциях и форумах, организованных Ассамблеей народа Казахстана и областными общественными организациями.

    Директор объединения Надежда Вадодари и ее супруг Хитеш Вадодари уже много лет активно участвуют в благотворительных мероприятиях области, а также знакомят жителей с культурой индийского народа. В частности, посещают дома престарелых, оказывают всестороннюю поддержку многодетным, социально уязвимым семьям и детям-сиротам, детям с ограниченными возможностями.

    Работе объединения хорошую поддержку оказывает посольство Индии в Казахстане. Посольством в целях развития и укрепления межэтнических отношений были переданы около 150 книг библиотеке Ассамблеи народа Казахстана и 251 книга областной библиотеке имени Кабиболлы Сыдиыкова.

    Как сообщили в этнокультурном объединении, на сегодняшний день в стране проживают 7 тысяч индийских граждан, из них около ста - в Мангистауской области.

    В целях тесной работы со студентами этнокультурным объединением в университете имени Шахмардана Есенова открыт центр йоги. Также проводятся мастер-классы по индийскому танцу, вокалу и музыке.

    «Мы гордимся тем, что живем в сакральном регионе Мангистау. У жителей к нам особое отношение. Живем дружно и выражаем огромную благодарность казахскому народу, который не оставляет нас без внимания. В День единства народа Казахстана желаю вам праздничного настроения, здоровья, успехов, благополучия и процветания. Пусть крепнет дружба народа Казахстана!»,- сказал Хитеш Вадодари.

    Напомним, свыше 55 сотрудников разных национальностей работают в полиции Мангистау.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Культура АНК Индия Мангистауская область День единства народа Казахстана
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