Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана+32+34℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Индия запустила историческую космическую миссию на Луну

    14 Июля 2023, 15:58

    НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ – Индия запустила историческую космическую миссию на Луну – ракета Chandrayaan-3 вылетела с космодрома в штате Андхра-Прадеш и направляется к спутнику Земли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    Миссия направлена на высадку лунохода на малоизученный южный полюс Луны.

    Ракета стартовала сразу после 14:35 по местному времени.

    Если все пойдет по плану, кораблю потребуется от 15 до 20 дней, чтобы выйти на орбиту Луны. В случае успеха луноход должен приземлиться на поверхность Луны 23 или 24 августа.

    Это сделает Индию лишь четвертой страной, совершившей высадку на Луну, после США, бывшего Советского Союза и Китая.

    Тысячи людей пришли посмотреть на старт Chandrayaan-3.Многие люди укрылись под зонтиками, у других были таблички и многие размахивали индийскими флагами.

    Ученые из центра управления полетами космического центра в Шрихарикоте разразились аплодисментами, когда ракета стартовала.

    В социальных сетях жители страны, наблюдавшие за запуском ракеты, писали, что пуск вызвал у них «мурашки по коже», другие назвали это моментом невероятной гордости за страну.

    Перед запуском премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал Chandrayaan-3 «замечательной миссией», несущей «надежды и мечты нашей нации». «14 июля 2023 года навсегда будет выгравировано золотыми буквами в истории космического сектора Индии», — написал он ранее в Twitter.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Освоение космоса Индия Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Семейная пара в Индии продала младенца, чтобы купить iPhone
    Суперлуние 2023 года ожидается 31 августа
    Я благодарен Судьбе - космонавт Айдын Аимбетов отмечает 51-й день рождения
    Новую планету в два раза больше Юпитера обнаружили ученые
    Популярное
    1 Более восьми тысяч медработников уволилось из госсектора в Казахстане
    2 Сколько врачей уехало за рубеж из Казахстана – данные минздрава
    3 Нокаутом в первом раунде закончился бой боксеров из Казахстана и Узбекистана
    4 Астанчан просят закрывать по ночам окна
    5 Непобежденный казахстанец нокаутом победил узбекистанца в Ташкенте