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    Индия запустила исследовательскую станцию к Солнцу

    2 Сентября 2023, 20:27

    НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Индия запустила станцию Aditya-L1 по изучению Солнца, трансляция велась на сайте и канале в YouTube Индийской организации космических исследований, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РИА Новости.

    Агентство использовало ракету-носитель для полярных спутников PSLV в конфигурации XL, оснащенную шестью навесными двигателями. Подобную конфигурацию впервые использовали для запуска первого в Индии лунного зонда «Чандраян-1» в октябре 2008 года. С тех пор она использовалась для нескольких важных миссий, включая миссию марсианского орбитального аппарата «Мангальян», запущенную в ноябре 2013-го.

    Последний раз ракета-носитель PSLV летала в конфигурации XL в ноябре 2022 года, выведя на орбиту Земли спутник EOS-06 и восемь наноспутников.

    Станция Aditya-L1 — первая в Индии космическая миссия типа обсерватории для наблюдения за Солнцем. После четырехмесячного путешествия протяженностью полтора миллиона километров аппарат выйдет на гало-орбиту в точке Лагранжа L1, где силы гравитационного притяжения Земли и Солнца равны. Такое расположение позволит Aditya-L1 постоянно наблюдать за Солнцем, не отвлекаясь на затмения.

    Космический аппарат несет семь приборов для наблюдения за фотосферой, хромосферой и самыми внешними слоями Солнца (короной) с помощью детекторов электромагнитных полей, частиц и магнитного поля. Планируется, что при достижении предполагаемой орбиты основной аппарат миссии — коронограф линий видимого излучения — будет отправлять на наземную станцию 1440 изображений в день для анализа.

    Ожидается, что миссия Aditya L1 предоставит информацию для понимания проблемы нагрева короны Солнца, выброса корональной массы, активности перед вспышкой и ее характеристик, динамики космической погоды, распространения солнечного ветра, частиц и полей, и других.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Индия Мировые новости Космос
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