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    Индия зафиксировала более 60 тысяч новых случаев COVID-19

    7 Августа 2020, 12:17

    НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Индия, страна, наиболее пострадавшая от пандемии коронавируса в Азии, сообщила в пятницу о рекордном суточном скачке в количестве новых случаев заражения инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

    В результате скачка общее число случаев заболевания COVID-19 в стране превысило два миллиона. До Индии эту отметку уже преодолели США и Бразилия.

    В пятницу министерство здравоохранения Индии, население которой составляет 1,3 миллиарда человек, заявило, что было зафиксировано 62 538 новых случаев заражения, в результате чего общее число случаев COVID-19 в стране достигло 2,03 миллиона.

    С середины июня в Индии в среднем регистрируется около 50 000 новых случаев заражения в день, но эксперты говорят, что уровень тестирования в стране составляет 16 035 случаев на миллион человек, что для страны с таким огромным население очень мало.

    Единственным «утешением» в данной ситуации остается относительно низкий уровень смертности от COVID-19, который составляет около 2%, или 41 585 смертельных случаев. Возможно, эта цифра несколько занижена, поскольку учитываются только смерти людей, прошедших тестирование на вирус.

    Эпидемиологи считают, что эпидемия в Индии, вероятно, достигнет своего пика только через несколько месяцев.

    Премьер министр Индии Нарендра Моди ввел строгую изоляцию 25 марта на начальных этапах вспышки коронавируса в стране, вызвав тем самым массовое перемещение рабочих из городов обратно в свои деревни.

    В нескольких штатах, включая Бихар на востоке страны, куда вернулось множество людей, в последние недели наблюдался резкий рост числа случаев заражения коронавирусом, поскольку изоляция была ослаблена, чтобы спасти угасающую экономику страны.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Индия
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