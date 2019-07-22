Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Индия успешно запустила миссию на Луну

    22 Июля 2019, 17:41

    ШРИХАРИКОТА. КАЗИНФОРМ - Индия в понедельник успешно запустила свою вторую миссию на Луну. Миссия «Чандраян-2», в состав которой также входит луноход, на собственной мощной ракете-носителе GSLV-MkIII-M1 стартовала с космодрома для исследования неизведанного Южного полюса небесного тела, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Press Trust of India.

    Ракета-носитель с геосинхронным спутником взлетела с космическогоцентра имени Сатиша Дхавана в облачное небо в 14:43 по местному времени иуспешно вывела 3850-килограммовую автоматическую межпланетную станцию«Чандраян-2» на околоземную орбиту примерно через 16 минут.

    Ранее сообщалось, что запуск 15 июля был отменен примерно черезчас после технической неполадки в трехступенчатой ракете. Полет был перенесенна понедельник после того, как ученые исправили технический сбой в ракете.

    Индия планирует стать четвертой страной после России, США иКитая, совершившей посадку лунохода на поверхность Луны.

    Данный полет на Луну осуществляется спустя 11 лет послеуспешной первой миссии «Чандраян-1», которая длилась на протяжении 312 дней до29 августа 2009 года.

    Попытка совершить мягкую посадку посадочного модуля «Викрам»(названный в честь основателя индийской программы космических исследований ВикрамаСарабхая) с луноходом «Прагьян»(«мудрость» на санскрите) будет предпринята приблизительно 6-8 сентября.

    В Индийской организации космических исследований полагают,что Южный полюс представляет собой интересную область поверхности, котораяостается в тени, нежели Северный полюс. Как сообщили в организации, существуетвероятность присутствия воды в постоянно затененных областях вокруг него,добавив, что кратеры в регионе Южного полюса имеют холодные ловушки, веществокоторых содержит записи о раннем этапе существования Солнечной системы.

    Автор:

    Алмас Жексенбеков

    Освоение космоса Индия
    Новости по теме
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане