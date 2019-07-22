Индия успешно запустила миссию на Луну

ШРИХАРИКОТА. КАЗИНФОРМ - Индия в понедельник успешно запустила свою вторую миссию на Луну. Миссия «Чандраян-2», в состав которой также входит луноход, на собственной мощной ракете-носителе GSLV-MkIII-M1 стартовала с космодрома для исследования неизведанного Южного полюса небесного тела, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Press Trust of India.

Ракета-носитель с геосинхронным спутником взлетела с космическогоцентра имени Сатиша Дхавана в облачное небо в 14:43 по местному времени иуспешно вывела 3850-килограммовую автоматическую межпланетную станцию«Чандраян-2» на околоземную орбиту примерно через 16 минут.

Ранее сообщалось, что запуск 15 июля был отменен примерно черезчас после технической неполадки в трехступенчатой ракете. Полет был перенесенна понедельник после того, как ученые исправили технический сбой в ракете.

Индия планирует стать четвертой страной после России, США иКитая, совершившей посадку лунохода на поверхность Луны.

Данный полет на Луну осуществляется спустя 11 лет послеуспешной первой миссии «Чандраян-1», которая длилась на протяжении 312 дней до29 августа 2009 года.

Попытка совершить мягкую посадку посадочного модуля «Викрам»(названный в честь основателя индийской программы космических исследований ВикрамаСарабхая) с луноходом «Прагьян»(«мудрость» на санскрите) будет предпринята приблизительно 6-8 сентября.

В Индийской организации космических исследований полагают,что Южный полюс представляет собой интересную область поверхности, котораяостается в тени, нежели Северный полюс. Как сообщили в организации, существуетвероятность присутствия воды в постоянно затененных областях вокруг него,добавив, что кратеры в регионе Южного полюса имеют холодные ловушки, веществокоторых содержит записи о раннем этапе существования Солнечной системы.