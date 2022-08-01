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    • Индия сообщила о первой смерти от оспы обезьян

    1 Августа 2022 10:39

    НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ – В Индии зафиксирована первая смерть пациента в штате Керал, у которого был положительный результат теста на оспу обезьян, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Indian Express.

    В воскресенье министр здравоохранения штата Вина Джордж сообщила, что 22-летний мужчина скончался 30 июля в городе Триссур.

    В департаменте здравоохранения проинформировали, что заболевший прибыл 22 июля из Объединенных Арабских Эмиратов. 26 июля посетил больницу в Триссуре после того, как у него поднялась температура. Позже его перевели в частную больницу и подключили к системе жизнеобеспечения.

    У мужчины была диагностирована оспа обезьян, когда он был за границей, но его семья сообщила об этом в больницу в день его кончины. После смерти все его контакты были взяты под наблюдение.

    Пока неизвестно, какие сопутствующие заболевания были у пациента. Правительство объявило о проведении расследования.

    На данный момент в Индии подтверждено четыре случая оспы обезьян, три в Керале и один в Дели. 30 июля первый случай оспы обезьян в стране, обнаруженный 14 июля, был успешно вылечен и дал отрицательный результат. По сообщениям органов здравоохранения, остальные инфицированные находятся в удовлетворительном состоянии.

    Ранее сообщалось о первых зарегистрированных двух случаях смерти от оспы обезьян в Европе.


    Фото: media.canal3.md


    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    #Индия #Мировые новости #Оспа обезьян
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