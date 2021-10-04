Индия собирается принимать иностранных туристов с 15 октября

НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Международные туристы смогут отправиться в Индию уже с 15 октября. Власти, вероятно, сделают соответствующее заявление об этом в ближайшее время, сказал в субботу министр туризма Индии Шрипад Наик, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на India.com.

«По мере снижения темпов распространения пандемии мы откроем границы для внутреннего и международного туризма. Объявление будет сделано в ближайшее время, и есть вероятность того, что это произойдёт после 15 октября», - сказал Наик репортерам.

«В стране уже выполняются международные рейсы. Мы направили запрос на возобновление чартерных рейсов к определенной дате, чтобы люди могли заранее забронировать поездки в Индию», - добавил он.

Международные чартерные рейсы, на которых прилетают туристы в Гоа, штат на юго-западе Индии, составляют основную часть всех чартерных перевозок страны.

Ранее в этом месяце главный министр Гоа Прамод Савант направил запрос заинтересованных сторон индустрии путешествий и туризма в министерство внутренних дел страны, с просьбой как можно скорее предоставить разрешения на международные чартерные рейсы.